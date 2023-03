Unieuro propone al pubblico una delle campagne promozionali più interessanti ed intriganti degli ultimi anni, con al centro la possibilità di mettere le mani su prodotti di ottima qualità, e dal risparmio pressoché assicurato per tutti gli utenti.

Il volantino, che troverete descritto nel dettaglio nell’articolo, è da considerarsi attivo ovunque sul territorio nazionale, senza differenze o vincoli particolari, oltretutto gli stessi acquisti potranno essere tranquillamente completati sul sito ufficiale, il quale nasconde anche la spedizione gratuita a domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro, le occasioni nascondono grandi sorprese

Ancora pochi giorni a disposizione, la campagna terminerà ufficialmente il 16 marzo, per acquistare alcuni dei migliori modelli in circolazione al giusto prezzo finale di vendita. In prima pagina incrociamo già alcuni sconti da non perdere, come gli 899 euro necessari per l’acquisto dell’OLED da 48 pollici di LG, oppure i 699 euro per mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy S22, il modello della scorsa generazione di qualità elevatissima.

Osservando sempre gli smartphone di fascia alta, troviamo ovviamente il Galaxy S23 (in tutta la serie, ma con prezzi vicinissimi ai listini), passando anche per i nuovi Xiaomi 13 e similari. Coloro che invece vogliono cercare di risparmiare al massimo, potranno affidarsi a soluzioni più economiche ed ugualmente molto interessanti, tra cui spiccano vari Samsung Galaxy, come anche Galaxy A13, Galaxy A53, Galaxy A33 e simili, oppure anche modelli di casa Motorola, Honor, Realme e similari.