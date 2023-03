Un asteroide potrebbe colpire la Terra durante San Valentino del 2046

Un asteroide potrebbe potenzialmente colpire la Terra il 14 febbraio 2046, ha dichiarato la NASA in un tweet martedì.

L’asteroide appena scoperto, noto come 2023 DW, ha attirato l’attenzione del team Asteroid Watch della NASA che lo ha seguito per monitorarne i movimenti. Poiché l’asteroide è una nuova scoperta, ci vorranno diverse settimane di dati per ridurre le incertezze e prevedere con precisione la sua orbita nel futuro.

L’agenzia spaziale ha affermato che continuerà a monitorare 2023 DW e ad aggiornare le sue previsioni man mano che saranno disponibili più dati. L’asteroide ha un diametro medio di 49 m ed è attualmente a 0,12 unità astronomiche (AU) dalla Terra.

Un’unità astronomica è approssimativamente la distanza media tra la Terra e il Sole. Tuttavia, la NASA ha confermato che anche se l’asteroide dovesse colpire la Terra, è improbabile che causi una catastrofe globale.

Per mettere le cose in prospettiva, un asteroide di dimensioni simili di circa 50-60 metri di diametro è esploso sopra la Siberia orientale nel 1908. Ha causato un’esplosione di 12 megatoni che ha appiattito circa 80 milioni di alberi su un’area di 2.150 km quadrati. L’impatto dell’asteroide non ha lasciato vittime umane significative.

Non è fatale, ma fa male

Al contrario, si credeva che l’asteroide che ha causato l’estinzione dei dinosauri fosse largo tra i 10 ed i 15 chilometri.

Per prepararsi a qualsiasi potenziale impatto, la NASA ha fatto schiantare il suo veicolo spaziale Double Asteroid Redirection Test (DART) contro l’asteroide Dimorphos nel settembre 2022. La missione mirava a testare un metodo di difesa planetaria contro gli oggetti vicini alla Terra (NEO) e valutare quanto un veicolo spaziale l’impatto devia un asteroide attraverso il suo trasferimento di quantità di moto quando colpisce l’asteroide frontalmente.

Una simulazione dal vivo del percorso previsto dell’asteroide 2023 DW è in streaming sul sito Web Eyes On Asteroids della NASA per coloro che sono interessati a seguirne i movimenti.

L’agenzia spaziale continuerà a monitorare attentamente l’asteroide e aggiornerà le sue previsioni non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.