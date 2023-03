Terra, a distruggerci potrebbe non essere un asteroide ma un altro pianeta

Il nostro Sistema Solare è un luogo sicuramente variegato, con pianeti di forme e dimensioni differenti, ma non esiste uno dei corpi celesti più comuni di tutta la galassia: la super-Terra… per fortuna! Perché se nel nostro sistema solare dovesse essere presente un pianeta simile, sicuramente non sopravviveremmo per raccontarlo.

Terra: come funziona il nostro sistema solare?

Secondo uno studio dell’Università della California, il nostro sistema solare sarebbe troppo delicato per ospitare un pianeta simile alla super-Terra. In alcune simulazioni, dove la super-Terra era sette volte la massa della Terra, il nostro pianeta è stato espulso dal sistema solare. (Marte in meno di 10 milioni di anni). A poco a poco, le orbite di Venere e della Terra diventano più eccentriche, “portando a catastrofici incontri ravvicinati” tra i pianeti.

Secondo gli scienziati, la super-Terra avrebbe una massa tra due e dieci volte quella della Terra e una composizione simile a quella di Urano e Nettuno, con un nucleo di ghiaccio e rocce, circondato da uno strato di gas e atmosfera.

“Questo pianeta immaginario dà una spinta a Giove che è appena sufficiente per destabilizzare tutto il resto”, ha dichiarato l’astrofisico Stephen Kane dell’Università della California in un comunicato stampa. “Nonostante molti astronomi abbiano desiderato questo pianeta in più, è un bene che non possa essere trovato nel nostro sistema.”

Secondo Kane, il nostro sistema solare è molto più delicato di quanto si pensasse. “Il nostro sistema solare è molto più sintonizzato del previsto”, conclude infine lo scienziato nel suo comunicato stampa. “Funziona tutto come intricati ingranaggi di un orologio: metti più ingranaggi nel mix e tutto si rompe.”

Tuttavia, questo non significa che la super-Terra non esista altrove nell’universo. Infatti, sono stati scoperti molti esopianeti che potrebbero avere le caratteristiche di una super-Terra. In futuro, gli scienziati sperano di studiare questi pianeti con maggior dettaglio, per capire se possano ospitare vita e quali effetti avrebbero sui loro sistemi solari.

In ogni caso, questa scoperta ci ricorda che il nostro sistema solare è un luogo molto delicato, dove ogni pianeta e ogni corpo celeste svolge un ruolo importante per il funzionamento del tutto. La ricerca continua a essere fondamentale per la comprensione del nostro universo e per capire come proteggere il nostro pianeta e il nostro sistema solare.