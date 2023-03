Postepay, la truffa combattuta da Poste Italiane che svuota i conti degli utenti

Il mondo delle banche è purtroppo preso ogni giorno d’assalto dalle tantissime truffe che girano sul web. Queste sono opera dei soliti hacker, i quali non fanno altro che cercare di arricchirsi in maniera illegale ma soprattutto sulle spalle delle povere persone che mettono via qualche risparmio durante la loro vita. L’obiettivo è quello dunque di prendere in contropiede qualsiasi tipo di misura di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la mente umana. I messaggi che girano e che vanno a colpire i conti in banca sono molto spesso subdoli è in grado di ingannare l’intelligenza anche delle persone più avvezze a tale tipo di ambito.

Ci sono alcuni istituti bancari che vengono presi molto più di mira rispetto ad altri, soprattutto per la grande diffusione dei loro conti o delle loro carte. Poste Italiane è uno di questi soprattutto per la sua famosissima carta Postepay. Si tratta di un supporto talmente diffuso che è davvero semplice per i truffatori riuscire a cogliere in fallo la sicurezza degli utenti.

Postepay: un nuovo tentativo di phishing sta minando clamorosamente alla sicurezza delle persone

Durante gli ultimi giorni più persone sono riuscite ad avere riscontro di una situazione spiacevole: una nuova truffa phishing direttamente indirizzata alle Postepay. Secondo quanto riportato, la truffa parlerebbe addirittura del conto bloccato.

Molti utenti, credendoci, andrebbero a svolgere tutte le operazioni indicate nel messaggio truffa. Si partirebbe da un link sul quale cliccare, per poi inserire le proprie credenziali di accesso che così verranno trafugate dagli hacker. In questo modo potranno appropriarsi del vostro conto corrente.