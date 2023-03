Motorola Razr 2023: manca pochissimo al lancio

I dispositivi pieghevoli sono ormai diventati parte integrante del settore smartphone. Moltissimi colossi come Samsung, Oppo, Google e Motorola sono al lavoro su questi tipi di device.

Oggi vogliamo parlare proprio di Motorola, secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Razr 2023 è dietro l’angolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola Razr 2023 è dietro l’angolo

I Motorola Razr non hanno bisogno di presentazioni, dopo aver dominato il mercato a livello mondiale prima del reale avvento degli smartphone, sono tornati alla ribalta con la declinazione da pieghevoli. Nelle ultime settimane abbiamo appreso un buon numero di dettagli in merito al prossimo pieghevole di casa Motorola, il Razr 2023.

Sappiamo per esempio che monterà uno processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con ben 8 GB di memoria RAM, un display interno da 6.7 pollici, una fotocamera principale da 64 + 13 megapixel e una anteriore da 32 megapixel. Infine la batteria sarà da 4.000 mAh. Quello che però ci interessa di più è il look, la parte superiore mostra le due fotocamere principali, esattamente nella configurazione che abbiamo visto nei primi render emersi sul dispositivo.

La parte inferiore mostra il classico logo Motorola con quello caratteristico della serie Razr. Lateralmente scorgiamo i pulsanti del volume e di spegnimento. Insomma, sembra che Motorola sia ormai pronta a svelare al mondo il suo nuovo pieghevole. Ancora non conosciamo i dettagli sulla data di lancio, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.