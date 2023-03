Modalità Aereo, ti scoccia utilizzarla? Ecco perché la devi attivare in aereo

Ogni volta che prendiamo un aereo si presenta questa situazione: la hostess o lo stewart accendono il microfono e annunciano di spendere i cellulari o di usarli solamente in “modalità aereo“. Ma come mai ciò avviene? Ci sono dei reali rischi per cui ciò viene annunciato prima di ogni volo?

Modalità Aereo, perché si attiva durante il volo?

Per spiegarne i motivi, bisogna partire da lontano, ossia dal 2000 quando negli USA è stato diramato questo divieto dalla Federal Aviation Administration. La decisione statunitense si è poi diffusa in quasi tutta Europa, compresa l’Italia. All’inizio c’era addirittura il divieto di non accedere, oltre ai primi cellulari e computer portatili, anche lettori CD, minidisc e stampanti.

Alla base di queste regole c’era il timore che i disturbi provenienti dagli apparecchi elettronici potessero in qualche modo interferire con la strumentazione presente a bordo, essendo che dagli anni Ottanta in poi il mondo si stava digitalizzando sempre più. Ad esempio, gli aerei costruiti in Europa da Airbus sono caratterizzati dal principio da una avionica digitale e da comandi che si basano sul principio del fly-by-wire. La paura degli addetti ai lavori era che si potesse venire a creare un’interferenza diretta, sia per sovrapposizione che per induzione delle onde radio e dei campi elettromagnetici degli apparecchi dei passeggeri, con i computer e con i segnali trasportati dalla cablatura stessa dell’aereo.

La situazione odierna

Tuttavia, nel tempo questo modello così stringente si è evoluto, soprattutto mediante la costruzione o il rinnovamento dei vecchi velivoli. Di fatti, non è mai stato registrato ufficialmente un incidente aereo dovuto a un telefonino acceso. Per questo motivo, negli USA, la Federal Aviation Administration, dal 2013, permette ai passeggeri di usare il proprio smartphone purché sia in “modalità aereo”. Stessa cosa in Europa.

Oggi, gli unici problemi che creerebbero gli smartphone sugli aerei riguardano solamente gli operatori di telefonia mobile. La struttura radio di terra della rete di telefonica mobile si divide in celle che vengono ottimizzare per gli ostacoli sul suolo. Invece, a 900 chilometri orari e 10 km di altezza, la situazione potrebbe essere mal gestita, tanto che si vengono spesso a creare problemi alle torri di telefonia vicino agli aeroporti.