iPhone, come far durare di più la batteria grazie a Telegram

È noto a tutti che uno dei problemi principali dei possessori dei dispositivi Apple come iPhone, iPad e Mac è la durata della batteria. Mediamente la durata della batteria di questi dispositivi va dalle 11 alle 17 ore per una carica, veramente poche.

La durata della batteria di un iPhone dipende da diversi fattori, tra cui l’età del dispositivo, le impostazioni dell’utente, l’uso che se ne fa e il tipo di attività che si svolgono sul dispositivo. Tuttavia, la durata della batteria degli iPhone può essere influenzata anche da alcuni fattori specifici che possono ridurne l’autonomia.

E se vi dicessi che adesso è possibile aumentare la durata della batteria di un dispositivo Apple grazie all’app di messaggistica istantanea Telegram?

Come aumentare la durata della batteria grazie a Telegram

L’ultimo aggiornamento di Telegram riguarda proprio il risparmio energetico e permetterà agli utenti che possiedono dei dispositivi Apple come iPhone o iPad di aumentare la durata della loro batteria.

Questa funzione era già presente per i Mac, i computer portatili di Apple, e adesso Telegram ha deciso di espanderla anche agli altri dispositivi dell’azienda. La novità è già disponibile e per averla non bisogna far altro che aggiornare l’app di Telegram presente sui vostri iPhone.

Utilizzare questa funzione è estremamente semplice. La modalità a risparmio energetico si attiverà automaticamente in base alla percentuale di carica della batteria e sarà inoltre possibile disattivare le animazioni ad alto consumo e la riproduzione automatica di sticker, foto, video, documenti ed emoji per risparmiare ulteriormente la batteria dei dispositivi.