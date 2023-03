Insulina gratis su Twitter, ma il profilo verificato non è della vera casa farmaceutica

Una notizia che ha fatto il giro del mondo. Un giorno, l’account Twitter @EliLillyandCo ha pubblicato: “Siamo entusiasti di annunciare che l’insulina è ora gratuita“. A quel tempo, quell’account aveva una spunta blu accanto al suo nome, ciò suggeriva che Twitter aveva già verificato la sua autenticità come profilo, ossia il vero Eli Lilly and Company.

Distribuire insulina gratuita potrebbe essere sembrata un’ottima notizia per gli oltre sette milioni di persone negli Stati Uniti che assumono regolarmente insulina ogni giorno per il diabete. Dopotutto, gratis è un prezzo incredibile per chi non ha un’assicurazione sanitaria.

Ma si è scoperto che l’account @EliLillyandCo era in realtà un falso account Eli Lilly. Il vero account Twitter di Eli Lilly and Company, @LillyPad, ha cercato di chiarire le cose più tardi quel giorno perché l’azienda farmaceutica non aveva intenzione di regalare il suo prodotto gratuitamente.

Ecco cosa è successo dopo

LillyPad ha twittato: “Ci scusiamo con coloro a cui è stato inviato un messaggio fuorviante da un falso account Lilly. Il nostro account Twitter ufficiale è @LillyPad”.

Allora come ha fatto @EliLillyandCo a ottenere il segno di spunta blu se non era la vera azienda? Ebbene, da quando il miliardario Elon Musk ha chiuso l’accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisizione di Twitter il 28 ottobre, ci sono stati alcuni cambiamenti.

Ha anche licenziato metà della forza lavoro di Twitter perché poteva. E il 5 novembre, Twitter, fresco sotto Musk, ha cambiato la sua politica del segno di spunta blu tramite un servizio in abbonamento chiamato Twitter Blue.