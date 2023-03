Vi piace aguzzare la vista in alcune immagini, cercando di mettervi alla prova nella risoluzione di indovinelli o di enigmi? allora la nuova illusione ottica che vi proponiamo oggi fa sicuramente al caso vostro, lo diciamo subito, è davvero molto difficile.

Le illusioni ottiche non sono solamente create da esperti del settore per giustificare il fenomeno della percezione visiva dell’individuo finale, spesso e volentieri sono veri e propri esercizi di stile creati appositamente per gli utenti che amano mettersi alla prova, sfidandosi gli uni con gli altri. Per questo motivo oggi vi proponiamo un’illusione molto complessa, chi riesce a trovare l’animale nascosto nell’immagine sottostante? pochissimi ci riescono.

Illusione ottica, un enigma nascosto

Esistono tecniche differenti che portano alla risoluzione delle illusioni ottiche, la maggior parte degli utenti decide di focalizzare la propria attenzione sulle forme o sui colori, ma molto spesso si ricorre ad una suddivisione a griglia dell’intera immagine, per focalizzarsi progressivamente su specifiche aree della stessa. La difficoltà del test odierno risiede nella tonalità costante della scena, il che rende molto difficile permettere all’animale di spiccare tra le tantissime foglie monocromatiche.

Se arrivati a questo punto non aveste trovato la soluzione, vogliamo accorrere in vostro aiuto, nell’immagine sottostante troverete la piccola rana cerchiata di rosso, per ovvi motivi la inseriamo in piccolo, in modo che non verrà spoilerata nel momento in cui state leggendo l’articolo, ma potrete scoprirla solamente in caso di interesse vero e proprio.

Una sfida importante e dalla difficile risoluzione che vi metterà davvero a dura prova, quanti di voi ci sono riusciti?.