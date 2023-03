Anche nel mese di marzo Iliad non farà mancare le sue novità sul fronte della telefonia. Tutti gli abbonati che optano per il gestore francese da qui alla prossima primavera, oltre alle classiche opzioni ricaricabili, potranno scegliere anche la convenienza della Fibra ottica.

Sotto questo punto di vista la migliore iniziativa che il provider francese ha pensato per i suoi abbonati è la Iliad Box. I clienti che attivano questo ticket riceveranno consumi no limits per chiamate e navigazione internet, con velocità di connessione pari a 6 Gbps con la tecnologia FTTH.

Iliad, la doppia promo con 159 Giga e Fibra ottica

Per quanto concerne la telefonia mobile, invece, Iliad ha da poco rivoluzionato il suo parco di offerte, riproponendo la sua storica proposta molto interessante per costi e soglie di consumo: la Giga 150. La promozione prevede una spesa pari a 9,99 euro ogni trenta giorni e garantisce agli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per navigare in internet con 5G incluso.

Oltre al costo mensile per il rinnovo della tariffa gli utenti dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la sottoscrizione della SIM ed effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

Il vantaggio extra per gli utenti che attivano ambedue le tariffe è dato dal costo mensile fisso, pari a 29,99 euro a tempo indeterminato. In caso contrario con la promo per la Fibra ottica, i clienti pagheranno un costo di 24,99 euro al mese.