Google Pixel 7a è stato fotografato dal vivo, ecco le immagini

Da settimane sembra essere calato il silenzio su uno dei dispositivi di Mountain View più attesi. Un video aveva rivelato alcuni dettagli ma soltanto pochi giorni fa abbiamo avuto modo di osservare le prime foto dal vivo del Google Pixel 7a.

Lo smartphone di fascia media del colosso potrebbe essere ormai vicinissimo al debutto e non è da escludere la possibilità che una prima apparizione ufficiale avvenga durante la conferenza Google I/O, che si terrà il 10 maggio. In attesa di maggiori certezze, un leaker ha fornito sia le prime immagini scattate dal vivo, sia alcune informazioni molto interessanti sulla scheda tecnica dello smartphone.

Google Pixel 7a: la scheda tecnica lascia senza parole!

Dalle foto condivise da Gadgetsdata è possibile osservare il retro del Google Pixel 7a che, mantenendosi in linea con i suoi predecessori, manterrà il tipico comparto fotografico inserito in una porzione orizzontale della scocca rialzata. I sensori presenti saranno un principale Sony IMX787 da 64 megapixel e un ultra grandangolare da 12 megapixel.

La parte frontale del dispositivo ospiterà un display OLED da 6,1 pollici con frequenza d’aggiornamento a 90 Hz. Rispetto al Pixel 6a, il nuovo dispositivo avrà delle cornici più evidenti ma il dettaglio passa in secondo piano se considerato il resto della scheda tecnica.

Google Pixel 7a sarà infatti alimentato da un chip Tensor e sarà in grado di supportare numerosissime funzionalità, tra le quali Direct My Call, per evitare l’attesa durante le chiamate rivolte ai call center mostrando sul display tutte le opzioni disponibili e quindi i tasti da digitare per ogni servizio.

Per quanto riguardo il costo del dispositivo non è ancora emersa alcuna informazione certa ma molto probabilmente Google proporrà il suo smartphone allo stesso prezzo di lancio del Google Pixel 6a.