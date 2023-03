Famosissime PATATINE, ritirato un lotto dal mercato

Quando si va a fare la spesa, bisogna tenere conto di tantissimi aspetti che non sono i soliti. Tante persone infatti prima di arrivare nei negozi, guardano i cataloghi con i prezzi e con la tipologia di merce che magari si ha voglia di portare a casa. Bisognerebbe dare un’occhiata anche ai siti degli organi ufficiali che parlano magari di qualche ritiro dagli scaffali all’interno dei supermercati, visto che ci potrebbero essere dei rischi per la salute.

Proprio durante gli ultimi giorni si sta parlando insistentemente di un ritiro molto rumoroso, per così definirlo. Si tratta infatti di un lotto di patatine di un famoso marchio, il quale sarebbe stato ritirato dagli scaffali dei supermercati. A diramare l’avviso è stato il Ministero della Salute che ha consigliato a tutti i consumatori di non consumare il prodotto qualora fosse stato già acquistato o semplicemente di non prenderlo nel proprio carrello. Si tratta di un lotto di patatine Chips di verdure, prodotte da Yellow Chips.

Patatine ritirate dal mercato, il lotto di Yellow Chips presenta queste irregolarità

Un intero lotto di patatine del marchio Yellow Chips è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati italiani in seguito ad alcune segnalazioni. La causa del ritiro sarebbe da attribuire infatti ad un’altissima concentrazione di acrilammide.

Ovviamente bisogna segnalare che il ritiro riguarda solamente l’articolo nel formato e con la scadenza che viene indicata, per cui non tutta la gamma. Più specificamente il prodotto corrisponde al lotto 080587, nelle buste da 100 g con la scadenza segnata per il 25 di questo mese di marzo.