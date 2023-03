Expert vuole rientrare nella gara a miglior rivenditore di elettronica del nostro paese, mediante il lancio di un volantino assolutamente pieno zeppo di occasioni assurde e dai prezzi più bassi in esclusiva assoluta. Gli utenti sono liberi di spendere poco su tutto, anche sulla telefonia mobile.

A differenza di quanto vediamo quotidianamente da Expert, in questo caso gli acquisti possono tranquillamente essere completati dagli utenti nei negozi fisici in Italia, come anche sul sito ufficiale, senza differenze particolari. Gli stessi utenti potranno richiedere la consegna a domicilio, in questo caso viene richiesto il pagamento di un piccolo contributo per la spedizione stessa.

Expert, attenzione alle nuove offerte, sono le migliori del momento

Tanti sottoprezzi da Expert sono ancora attivi fino al 15 marzo, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di ottimo livello, spendendo sempre pochissimo su tutto. In prima pagina, ad esempio, spicca un modello di smartphone tutt’altro che recente, è appunto l’Apple iPhone 11, ma richiestissimo dal pubblico per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, data la richiesta attuale pari a soli 529 euro.

Gli utenti che invece vogliono approfittare del Galaxy S23, possono spendere 859 euro, ma allo stesso tempo panche l’iPhone 14 Pro, sarà acquistabile a 1229 euro. Nel mezzo si trovano tantissimi altri modelli più o meno economici, quali sono rappresentati da Oppo A96, Xiaomi 12 Lite, Redmi Note 11 Pro, Oppo Reno8 Lite, TCL 30+, Oppo A78, Oppo A17, Redmi Note 11, Realme C31, Samsung Galaxy A13 e similari.