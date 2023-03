CoopVoce ha lanciato ufficialmente VoLTE, attiviamolo insieme

L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso di attivare ufficialmente il proprio servizio VoLTE, permettendo ai propri clienti di navigare e chiamare contemporaneamente su rete 4G.

CoopVoce spiega che con VoLTE “è possibile chiamare ad alta definizione ed è inoltre possibile navigare in Internet e usare le app preferite, senza interrompere la telefonata”. Scopriamo insieme come attivarlo.

CoopVoce lancia ufficialmente VoLTE

Vi ricordo che il servizio in questione è gratuito ed è attivo su tutto il territorio italiano coperto dalla rete 4G dell’operatore Tim Italia. Il servizio VoLTE è disponibile per tutti gli utenti CoopVoce che utilizzano uno degli smartphone già abilitati, tra cui i principali modelli di Samsung e iPhone.

È possibile richiedere l’attivazione del servizio VoLTE sul proprio dispositivo visitando l’area dedicata del sito ufficiale dell’operatore. Dovrete inserire il vostro numero di telefono e l’operatore verificherà che il dispositivo sia compatibile con il servizio. Successivamente riceverete un codice OTP e vi verrà mandato un SMS di conferma attivazione del servizio entro 48 ore dalla richiesta.

Per verificare che il servizio VoLTE sia effettivamente attivo sulla propria linea basta provare a navigare su internet durante una chiamata, se riuscite a navigare su internet contemporaneamente alle telefonate significa che il servizio è attivo. Vi ricordo che l’operatore in questione propone moltissime offerte molto interessanti, un esempio è la gamma EVO. Visitate il suo sito ufficiale per scoprirle tutte!.