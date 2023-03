Comet raccoglie nel suo ultimo volantino tutto ciò che di buono abbiamo visto nell’ultimo periodo, mettendolo a disposizione di ogni singolo utente che vuole indubbiamente accedere ai migliori prodotti del momento, al giusto prezzo finale di vendita.

Coloro che vorranno acquistare, infatti, potranno decidere di affidarsi ai negozi fisici disponibili sul territorio, oppure anche al sito ufficiale, il quale promette un risparmio più unico che raro, con la consegna gratuita presso il domicilio, per ogni singolo utente che si ritroverà a spendere una cifra superiore ai 49 euro.

Se volete essere aggiornati in merito alle offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale.

Comet, offerte e grandi sconti, i nuovi prezzi bassi di oggi

Poco tempo a disposizione degli utenti per approfittare dei nuovi sconti lanciati da Comet, infatti scadranno domani, 15 marzo 2023, rilanciando poi la sfida con una nuovissima, ed altrettanto interessante, campagna promozionale. In prima pagina troviamo comunque una delle migliori occasioni del periodo, riguardante la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S22, il modello della generazione precedente, in vendita a soli 649 euro.

Gli utenti che comunque sono alla ricerca di un nuovo smartphone, ma vogliono spendere molto meno sull’acquisto, allora potranno decidere di fare affidamento su numerosi modelli in vendita anche a meno di 300 euro, tra cui spiccano i vari Galaxy A23, Galaxy A13, Honor X8a, Honor X7, Honor X6, Honor X7a, Motorola Moto G23, Motorola Moto G13, Motorola Edge 30 Neo e vari altri modelli di casa Motorola, tutti commercializzati a non più di 400 euro.