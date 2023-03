Apple vuole lanciare un nuovo HomePod nel 2024

All’inizio dell’anno in corso il colosso di Cupertino Apple ha lanciato il nuovo modello di HomePod. Quest’ultimo ha portato con sé una miglioria alla qualità audio e il supporto allo standard Matter.

Nonostante questo il colosso ha intenzione di lanciare, nel 2024, un nuovo modello di HomePod, con schermo da ben 7 pollici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: nel 2024 arriverà un nuovo HomePod da 7 pollici

A parlare della notizia è stato ovviamente Ming-Chi Kuo che, attraverso un post su Medium, ha spiegato che Apple sta lavorando a un nuovo HomePod con display integrato da ben 7 pollici. Non abbiamo riferimenti sul design del dispositivo, ma probabilmente non si discosterà molto da quello di smart display di Google o Amazon. Il produttore vero e proprio di questo HomePod con schermo sarà l’azienda Tianma.

Di un HomePod di questo genere, in realtà, se ne parla già da diverso tempo: nel 2021, Mark Gurman di Bloomberg aveva parlato di uno smart speaker di Apple con display e fotocamera, con a bordo una versione pesantemente modificata di tvOS, il sistema operativo che troviamo già sulle Apple TV.

Secondo Kuo, Apple svelerà al mondo il suo smart display nella prima metà del 2024: con tutta probabilità, durante l’evento di lancio saranno svelati anche altri prodotti chiacchierati, come le nuove AirPods Max e il nuovo HomePod mini. Che dire, non ci resta che attendere per scoprire se l’analista ha ragione (come la maggior parte delle volte) oppure no.