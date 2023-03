Amazon, 5 oggetti da NON PERDERE tra cui uno per evitare i ladri in casa

Tutti i giorni Amazon produce delle offerte straordinaria che riguardano svariati oggetti tra le sue categorie principali. Oggi ne abbiamo segnalati 5, tutti molto interessanti con un articolo che però risulta molto più vantaggioso per il prezzo e per la sua qualità.

Amazon propone cinque oggetti straordinari ma uno in particolare: è una telecamera che costa solo 20 €

Tra gli oggetti principali che oggi potete trovare in sconto su Amazon c’è sicuramente il Samsung Galaxy S22 a soli 632 €. Lo smartphone però non è la sola offerta degna di nota, visto che potete trovare anche un MacBook Air 2022 di Apple con M1 a 899 euro.

Segue anche il Samsung Galaxy Wstch5 da 44mm a 216 euro insieme alla Smart TV di Hisense disponibile con 65 pollici 4K a 579 euro.

Oggetti più interessanti però è una telecamera da interno, la quale mostra una risoluzione in 2K. E ovviamente collegabile al Wi-Fi e fornisce un servizio di sorveglianza davvero eccezionale con il tracciamento del movimento e la presenza dell’audio bidirezionale. Il prezzo scende del 42% e tocca e 28,98 €. Per acquistarla adesso bisogna aggiungerla solo al carrello. Ci sono 2 anni di garanzia.