WhatsApp SCOMPARE da 49 smartphone, non si può più usare

Come tutte le cose belle e le migliori favole, c’è sempre una fine. In realtà qui non si tratta di una fine vera e propria, visto che WhatsApp continua ad esistere senza indietreggiare neanche di un solo centimetro. Avrete già capito dal titolo: diversi smartphone hanno perso la possibilità di ricevere il supporto dalla celebre applicazioni di messaggistica istantanea, la quale però non cessa di alimentare tanti altri telefoni.

WhatsApp infatti ha ritenuto opportuno fare fuori dalla sua lista di supporto svariati dispositivi, circa 49. La motivazione sta proprio nell’impossibilità da parte di questi ultimi nel reggere i nuovi aggiornamenti in maniera corretta, manifestando più di qualche problema.

WhatsApp: quella in basso è la lista completa con tutti gli smartphone che oggi non hanno più supporto da parte dell’App