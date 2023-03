WhatsApp migliorerà la gestione dei gruppi

Secondo le ultime indiscrezioni l’applicazione di messaggistica WhatsApp starebbe per lanciare un nuovo aggiornamento che andrebbe a migliorare anche la gestione dei gruppi.

Questo aggiornamento introduce una nuova funzionalità in fase di sviluppo, ovvero l’impostazione di gruppo “approva nuovi partecipanti“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: sta per arrivare un nuovo aggiornamento

Una volta implementata anche nella versione definitiva, questa consentirà agli amministratori di gestire meglio l’ingresso dei nuovi membri nei gruppi. Scopriamo così che quando l’opzione è abilitata, chiunque tenterà di entrare in un gruppo sarà soggetto all’approvazione da parte di un amministratore.

Dopo aver installato l’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.6.9 dal Play Store, alcuni utenti stanno sperimentando la presenza dell’opzione “approva nuovi partecipanti” all’interno della sezione delle impostazioni del gruppo. Questa funzione sarà molto apprezzata da chi desidera un maggiore controllo poiché consentirà agli amministratori di approvare o rifiutare nuovi partecipanti che vorrebbero unirsi a un eventuale gruppo, anche se hanno utilizzato un collegamento di invito.

È attualmente disponibile in forma limitata solo per alcuni beta tester che hanno installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta, ma nelle prossime settimane verrà distribuita a un numero ancora maggiore di utenti. Che dire, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per esplorare con i nostri la nuova funzione.