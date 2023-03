Vodafone aumenta tutti i prezzi delle sue tariffe, ecco quanto si andrà a pagare da oggi

La rete fibra in Italia è un mercato in continua evoluzione. Attualmente è la tecnologia più diffusa e garantisce una velocità eccezionale, e copre quasi tutto il territorio nazionale.

Vodafone aveva già aumentato i prezzi per le tariffe Internet DSL e via cavo per i nuovi clienti alla fine del 2022. Ora ci troviamo di fronte a un corrispondente aumento dei prezzi anche nel 2023 anche per i clienti che hanno ancora una linea attiva. Il prezzo base mensile aumenta di 5 euro.

Attualmente, il provider sta inviando e-mail ai clienti esistenti informandoli dell’aumento dei prezzi per questo 2023. Entro metà anno, tutti i clienti esistenti con tariffe Internet DSL devono essere informati prima che l’aumento entri in vigore con il termine legale di sei settimane.

Un aumento che non piacerà a molte persone

Non è del tutto chiaro se tutte le tariffe siano interessate dall’adeguamento allo stesso modo, perché nella mail il provider parla solo di un aumento del canone mensile di cinque euro. Sale a 44,99 euro anche il prezzo della tariffa Vodafone CableMax, pubblicizzata con lo slogan “permanentemente a 39,99 euro”.

L’adeguamento è giustificato, tra l’altro, dall’aumento generale dei costi, anche per l’energia.

“Purtroppo risentiamo anche dell’andamento generale dei costi. Ad esempio, l’aumento dei prezzi dell’energia per il funzionamento delle nostre reti ci pone di fronte a grandi sfide. Ecco perché ora dobbiamo adeguare i nostri prezzi. Vogliamo mantenere questo impatto per te il più basso possibile “, afferma l’e-mail.

Se ti sta bene questo aumento, ti è concesso uno speciale diritto di recesso al ricevimento della e-mail. Entro tre mesi puoi rescindere il tuo contratto senza preavviso, ma non prima della data di entrata in vigore.