Una moneta del 1982 può farvi guadagnare 100 MILA euro

Molto spesso il mondo del collezionismo può interessare anche persone di cui alcuni utenti non conoscono proprio esistenza. Anche per quanto riguarda le monete c’è una cerchia di persone molto interessata, la quale è formata da più individui perennemente alla ricerca di determinati prezzi molto rari che non sono sul mercato. Oggi si parla tanto di alcune monete che risalgono agli scorsi anni, le quali potrebbero, presentando delle raffigurazioni molto particolari, valere molto più di quello che era all’epoca il loro vero valore.

Monete rarissime che possono valere davvero tanto, ecco l’esemplare da 20 Lire

Oggi ad esempio si parla di una moneta molto particolare, la quale risale addirittura all’anno 1982. Si tratta di una moneta che presenta sul suo dorso la raffigurazione del ramo di una quercia. Nello specifico, questo pezzo è stato prodotto in varie edizioni di comunicazione con molte di esse che differiscono tra loro per alcuni particolari mancanti, come dei pezzi di disegno differenti o anche ad esempio numeri con un font differente. Ci sono poi anche quelle con errori di conio che vedono da due parti la moneta praticamente uguale. Nello specifico la moneta di cui si parla oggi è una moneta da 20 Lire.

Quando si parla di errori di conio, il prezzo potrebbe aumentare tantissimo, ma in questo caso la descrizione della moneta di cui si parla presenta nella parte posteriore la testa di una donna con delle spighe tra i capelli. Intorno troverete poi la scritta “Repubblica italiana”. Il prezzo potrebbe arrivare addirittura a 100.000 € per la versione “fior di conio“.