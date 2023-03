Truffe banche, messaggio SPAVENTOSO deruba gli utenti facilmente

Il problema delle truffe e ricorrente soprattutto in Italia e bisognerebbe stare attenti, proprio come insegnano diverse esperienze. Le banche sono gli organi più truffati in assoluto, anche questa volta che si parla di un nuovo messaggio che starebbe girando da giorni.

Truffe alle banche e agli utenti, ecco il messaggio che sta girando da giorni che ha colpito più persone

Come potete notare il messaggio già dovrebbe far capire tutto, visto che è scritto in maniera sgrammaticata e soprattutto molto confusionaria. Secondo quanto riportato però qualcuno continuerebbe a caderci, soprattutto i cittadini italiani che non masticano ancora bene la lingua visto che sono arrivati da altri paesi nel corso degli anni. State quindi molto attenti e ricordati che potete leggere quello che volete, ma senza cliccare sui link di porteranno poi alle pagine dove potrete essere truffati facilmente.

Gentile Cliente

Dal 08 Marte 2023 non potrai più utilizzare la tua carta di credito.

Dopo aver aggiornato le tue informazioni, il tuo account funzionerà normalmente e verrà attivato il nuovo sistema di sicurezza.

L’intero processo richiede solo 5 minuti.

Devi agire ora per risolvere il problema il prima possibile.

Come rimuovere la limitazione e riattivare il tuo account in 5 minuti:

Passo 1 :Accedi al tuo account

Passo 2 : Conferma l’aggiornamento della tua carta di credito

Passo 3 : Conferma l’operazione con un SMS ricevuto sul tuo cellulare

ATTIVA IL TUO ACCOUNT ORA→

Nota : se non attivi il sistema di sicurezza sul tuo conto entro le prossime 24 ore, sarai bloccato dai nostri servizi bancari.

Si prega di non rispondere direttamente a questa email generata automaticamente.

Cordiali saluti.