Termometro digitale da interni ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto su Amazon, la nuova promozione permette ai singoli consumatori di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, caratterizzato dalla possibilità comunque di spendere molto poco su tutto.

Occasioni e prezzi quasi gratis sono disponibili solamente sul nostro canale Telegram, se vi collegate qui potrete avere i codici Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, scoprendo periodicamente quali sono le offerte migliori della giornata.

Termometro digitale in offerta, ecco quanto costa su Amazon

Il termometro digitale da interno è un prodotto molto semplice, e grazie ad Amazon estremamente economico, infatti in questi giorni è disponibile il set da 3 pezzi a soli 10,50 euro, sfruttando lo sconto del 25% rispetto ai 13,99 euro, potendo così idealmente pagare la singola unità soli 3,50 euro (LINK PER L’ACQUISTO). Un risparmio assurdo e da non trascurare, nell’eventualità in cui si fosse interessati ad un prodotto di questo tipo.

La marca è Flintronic, una delle più conosciute sul famoso store di e-commerce, il set è composto da 3 pezzi identici tra loro, interamente realizzati in plastica con finitura opaca e colorazione bianca, utilizzabili solamente all’interno (non sono resistenti agli agenti atmosferici). Sono termometri che permettono semplicemente di misurare la temperatura, ed eventualmente l’umidità dell’ambiente in cui sono posizionati, con variazioni di 0,1 gradi, da un minimo di -10 fino ad un massimo di 70 gradi. Le dimensioni sono estremamente ridotte, in quanto la singola unità pesa solamente 21 grammi, e raggiunge 4,3 x 4,3 x 1,3 centimetri. Il funzionamento è garantito dall’integrazione di una pila a bottone CR2032 (inclusa in confezione), la cui durata dovrebbe raggiungere i 12 mesi.