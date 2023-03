Uno smartphone Samsung può essere acquistato a meno di 200€ su Amazon, il suo prezzo sta lentamente crollando permettendo così a tutti i consumatori di accedervi, godendo a pieno diritto tutte le sue prestazioni migliori, tra cui la One UI.

Smartphone Samsung, la promozione è inarrestabile

Acquistate quanto prima il Samsung Galaxy A13, nel caso in cui foste alla ricerca di uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, un dispositivo che infatti sia acquistabile a soli 170 euro, grazie allo sconto del 15% applicato sul listino di soli 199 euro (LINK ACQUISTO).

Gli utenti interessati, ma che non conoscono a tutti gli effetti il prodotto, devono comunque sapere trattarsi di un dispositivo con display Infinity-V da 6,6 pollici di diagonale, sistema operativo Android 12, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (fortunatamente risulta essere espandibile mediante l’utilizzo di una microSD), accompagnata da una batteria da ben 5000mAh. Le dimensioni sono complessivamente accettabili, se si considera comunque essere un terminale da 195 grammi di peso, più precisamente da 76,4 x 165,1 x 8,8 millimetri di spessore. E’ presente il sensore di impronte digitali direttamente sul lato, mentre inferiormente spicca il jack da 3,5mm per collegare fisicamente le cuffie o il microfono.

La variante commercializzata da Amazon è completamente no brand, con annessa la solita garanzia di 24 mesi che punta così a coprire tutti i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero riscontrare mentre lo utilizzano.