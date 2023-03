PostePay, potremmo perdere tutto per colpa di una truffa smishing

L’articolo si concentra sull’ultimo attacco subito dalle carte di pagamento PostePay, uno dei bersagli preferiti dai criminali informatici in Italia. Questi attacchi sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni e hanno causato perdite finanziarie significative per molti utenti, oltre a danni alle stesse aziende coinvolte, come Poste Italiane.

PostePay: fate attenzione a come vi muovete online

L’ultimo attacco è stato condotto attraverso una tecnica chiamata “smishing“, che prevede l’invio di un SMS fasullo contenente un link ad un form per cambiare la password della PostePay. Quest’ultimo, che somiglia alla grafica ufficiale di Poste Italiane, in realtà è una trappola per rubare le credenziali dell’utente. Quindi, una volta ottenute, i criminali possono accedere all’account dell’utente e prelevare il denaro presente sulla PostePay, oltre a mettere in atto un furto d’identità.

Per proteggersi dalle truffe online e dai furti di dati, è importante adottare alcune strategie di sicurezza. In primo luogo, è consigliabile utilizzare password complesse e mai ripetere la stessa password su più account. Inoltre, è sempre meglio evitare di cliccare su link sospetti o inviati da fonti non verificate e di non fornire mai informazioni personali o finanziarie a siti web sconosciuti.

In caso di incertezza su un SMS, è importante confermare che sia effettivamente proveniente dalla Posta o dalla banca. Infine, è possibile utilizzare strumenti di sicurezza, come software antivirus e anti-malware, per proteggere il proprio computer e smartphone da eventuali minacce informatiche.