Netflix, ecco quali sono le serie cancellate

Netflix è una piattaforma di streaming video on-demand che ha rivoluzionato l’industria dell’intrattenimento. Una delle principali caratteristiche di Netflix è la vasta selezione di contenuti disponibili. La piattaforma offre una vasta gamma di film, serie televisive, documentari e programmi televisivi originali. Inoltre, Netflix è diventato un produttore di contenuti di successo, con serie originali.

Uno dei punti a favore di Netflix è indubbiamente la convenienza dei suoi pacchetti. Basti pensare che il nuovo pacchetto con la pubblicità ha un costo mensile di soli 5,49 euro.

Il mondo delle piattaforme streaming sta sicuramente vivendo un momento di transizione dove la crisi economica globale e la concorrenza spietata porta ad un’attenzione maggiore negli investimenti da fare per evitare problemi con il bilancio. Tutto ciò spesso porta alla cancellazione di serie tv molto amate da una fetta di pubblico, che non è tuttavia sufficiente a salvare il destino della serie.

Netflix, alcune delle serie tv cancellate

Un esempio lampante di una serie tv cancellata che ha fatto molto scalpore è Fate: The Winx Saga. Il live action del famoso cartone delle Winx è stato cancellato dopo la seconda stagione, scatenando non poche polemiche tra i fan della saga. I motivi non sono stati spiegati e si fa fatica a comprenderli visto che la seconda stagione aveva fatto degli ottimi ascolti.

La piattaforma streaming ha deciso di cancellare anche 1899, thriller psicologico ideato dagli stessi creatori di Dark, solo dopo una stagione. Anche in questo caso vi è stata un’incredibile delusione da parte dei fan della serie.

Le motivazioni delle cancellazioni di alcune serie tv molto viste su Netflix sta da imputare al fatto che si tratta di show che possiedono un budget troppo alto e sfortunatamente un pubblico troppo ristretto.