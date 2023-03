Netflix, con questi trucchi la vostra esperienza sulla piattaforma cambierà per sempre

Disponibile in tutti i Paesi del mondo (Italia inclusa, ovviamente), Netflix cresce a ritmi vertiginosi e detiene, senza troppi grattacapi, lo scettro di servizio di streaming multimediale e TV on demand più diffuso al mondo. Nonostante ciò, i risultati economici non sono sempre in linea con le aspettative. Tuttavia, il catalogo di contenuti molto ricco, è capace di accontentare anche i più esigenti. In Italia, Fastweb è riconosciuto da Netflix come uno dei migliori Internet provider per usufruire dei suoi contenuti. Non tutti sanno, però, che il servizio ideato da Reed Hastings può offrire ancora di più: basta conoscere alcuni trucchi che permettono di migliorare l’esperienza utente o accedere a contenuti nascosti della piattaforma.

Netflix: i segreti della piattaforma streaming

Uno dei trucchi più semplici e immediati è quello di scrivere “Netflix” nella barra delle ricerche per visualizzare l’elenco di tutti i contenuti prodotti e distribuiti in esclusiva dall’azienda di Reed Hastings, tra cui le serie TV autoprodotte e i film.

Se si cercano contenuti in Ultra Alta definizione, come ad esempio per testare la propria PS4 o Xbox One, si può sfruttare un altro trucco: nella barra di ricerca, scrivere “4K” e tutti i contenuti nascosti in UHD appariranno in un comodo elenco.

Navigare di categoria in categoria può essere utile per orientarsi all’interno del vasto catalogo di titoli proposti dal colosso. Grazie al lavoro dei gestori del portale What’s on Netflix, si possono scoprire i codici identificativi delle migliaia di categorie utilizzate dalla piattaforma per catalogare film e serie TV. Nella barra degli indirizzi del browser digitare la URL “www.netflix.com/browse/genre/IDCATEGORIA” sostituendo la stringa “IDCATEGORIA” con uno dei codici trovati a questo indirizzo. Ad esempio, se si volesse accedere all’elenco dei documentari Netflix, si dovrà digitare la URL www.netflix.com/browse/genre/6839.

Il database dei contenuti è uno dei punti di forza di Netflix: i server della società di Reed Hastings contengono circa 14.000 titoli tra serie TV, film e altri contenuti multimediali. Tuttavia, gli utenti non sempre possono accedere all’intero catalogo, a causa di restrizioni nazionali e altri accordi commerciali. Per aggirare questi limiti e visualizzare video con restrizioni legate al Paese, si possono sfruttare le funzionalità di Smartflix, un’app per sistemi Windows e OS X che sblocca il catalogo Netflix per tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro nazione di provenienza.