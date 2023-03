Iliad, le migliori offerte per la Fibra ottica di marzo 2023

Se vogliamo introdurre il discorso sulle compagnia telefoniche low cost, non possiamo non menzionare Iliad, il quale è entrato da non troppo tempo nel mercato della telefonia e connettività italiana.

Una delle offerte più interessanti di Iliad è senz’altro Iliad Fibra con Iliad Box. L’offerta prevede 100% di Iliad, molto economica e completa di modem, chiamate e altri benefici per i nuovi clienti.

Iliad, ecco l’offerta per i clienti che hanno intenzione di connettersi con l’operatore low cost

Il costo mensile è davvero irrisorio: si parla di 19,99 euro per i clienti mobile o 24,99 euro per i nuovi clienti. Per quanto concerne l’installazione, invece, il tutto va ad ammonare a 39,99 euro al mese. Scopriamo di seguito cosa include:

Modem Iliadbox in comodato d’uso gratuito;

in comodato d’uso gratuito; Tecnologia Wi-Fi 6 con Wi-Fi fino a 1 Gigabit/s;

con Wi-Fi fino a 1 Gigabit/s; Velocità di download fino a 5 Gigabit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet;

suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet; Chiamate senza limiti in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali; App Iliadbox connect;

Per quanto riguarda le offerte Internet Casa, invece, Iliad riesce oggi a coprire le città di Milano, Torino e Bologna a una velocità di download che arriva fino a 1 Gigabit/s e in upload fino a 300 Megabit/s. In più, nelle altre città è anche disponibile la connessione fino a 5 Gigabit/s in download e fino a 700 Megabit/s in upload.

Se volete invece fare affidamento ad altri operatori, potete anche valutare le offerte di altri marchi importanti come TIM o Vodafone, sempre presenti sul mercato con delle tariffe ultra convenienti e una connettività capace di arrivare potenzialmente ovunque.