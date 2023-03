ho.mobile il miglior operatore virtuale del mese, ecco l’offerta che sconvolge tutti

Un operatore di rete virtuale mobile (MVNO) è un fornitore di servizi di telecomunicazioni che offre servizi di telefonia mobile, ma non possiede l’infrastruttura per fornirli.

Gli MVNO acquistano servizi di rete all’ingrosso da uno o più operatori di rete mobile e quindi rinominano e vendono questi servizi ai clienti con il proprio nome. Ciò consente loro di offrire piani e servizi di telefonia mobile competitivi senza dover investire nella costosa infrastruttura necessaria per supportare una rete mobile.

Gli operatori di rete mobile collaborano con gli operatori di rete virtuale mobile (MVNO) per diversi motivi, tra cui:

Acquisizione e fidelizzazione dei clienti: gli MVNO possono rivolgersi a specifici segmenti di clientela, come consumatori attenti al budget, anziani o gruppi etnici specifici, e aiutare gli operatori di rete mobile a raggiungere e fidelizzare questi clienti.

Migliore utilizzo della capacità di rete in eccesso: gli operatori di rete mobile hanno spesso capacità di rete in eccesso e la collaborazione con gli MVNO li aiuta a fare un uso migliore di questa capacità, migliorandone l’utilizzo e l’efficienza complessiva.ù

Migliore MVNO in Italia

Attualmente, uno dei migliori operatori virtuali in Italia è Ho. Mobile, se prendiamo in considerazione il prezzo dell’offerta e ciò che ci viene incluso all’interno.

La società si appoggia all’infrastruttura di Vodafone per funzionare, una delle reti più veloci nel nostro paese al momento. Anche per questo risulta essere uno dei migliori operatori MVNO in Italia. Il sito riporta che può raggiungere un massimo di 30 Mb/s se connesso tramite rete 3G o anche 4G. Attualmente, l’offerta che tiene sotto scacco la concorrenza è la seguente:

Offerta HO.MOBILE: 150 GB a 8,99 euro al mese sotto copertura 4G e con velocità fino a 30 mb/s in download, minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e SMS illimitati.