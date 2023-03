Come riconoscere una chiamata scam che proviene da un call center fraudolento

Le chiamate scam sono definite così a causa della loro natura fraudolenta, e di solito vengono effettuate da individui o aziende che vogliono indurre le persone a sborsare denaro o informazioni sensibili.

I truffatori spesso minimizzano la situazione come una chiamata di routine o addirittura mentendo alla persona che intendevano vittimizzare.

Anche con il progresso della tecnologia odierna, è ancora difficile individuare da dove provengano realmente le chiamate false. Ma per quanto ne sanno gli esperti, le chiamate truffa o le chiamate fraudolente provengono da paesi diversi da dove provengono le vittime designate.

Questo per evitare il rilevamento e la giurisdizione della polizia dai paesi presi di mira. Tuttavia, i call center truffa sono prevalenti in India, secondo un articolo del New York Times intitolato “Chi fa tutte queste chiamate truffa?”.

Come riconoscerle ed identificarle

È sicuro affermare che la maggior parte delle attività di telemarketing non sono chiamate fraudolente. I telemarketing legittimi contattano i loro lead dichiarando lo scopo della chiamata mentre identificano se stessi e l’azienda per cui lavorano.

Gli agenti di telemarketing non chiederanno mai denaro e dati sensibili oltre a un nome e informazioni di base. Se hanno perso un lead (ad esempio non rispondono, non possono essere raggiunti), lasceranno invece un messaggio vocale.

Uno dei modi più basilari per evitare le chiamate fraudolente è diffidare dei chiamanti sconosciuti. Gli smartphone moderni hanno filtri antispam integrati, ma ci sono ancora quadranti sconosciuti che passano attraverso questo.

Se rispondi accidentalmente a una chiamata falsa, riaggancia immediatamente e non fornire mai alcuna informazione. Se si tratta di una chiamata di telemarketing legittima, richiameranno o lasceranno un messaggio vocale.