Il cacciavite elettrico portatile è lo strumento che tanti utenti amanti del fai-da-te dovrebbero sempre avere a disposizione, rappresenta il giusto mix tra tecnologia e manualità, condita con un prezzo decisamente ridotto su cui a tutti gli effetti fare affidamento.

Cacciavite elettrico portatile, ecco quanto costa su Amazon

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è un cacciavite elettrico portatile 36in1, un gadget che farà gola ad un numero impressionante di utenti, con coppia di torsione manuale e automatica, in grado di generare una coppia che oscilla tra 0,9 e 3Nm, data la presenza anche di un interruttore meccanico a protezione della velocità. Il prezzo finale di vendita è estremamente ridotto, infatti può essere acquistato a soli 19 euro, partendo dai 39 euro di listino, lo sconto applicato corrisponderà esattamente al 50% (LINK ACQUISTO).

A prima vista ricorda un mascara, o una penna, ma rimuovendo il tappo superiore si nasconde un vero e proprio cacciavite sulla cui punta sono montabili oltre 36 accessori differenti, con aggancio magnetico che ne estenderanno al massimo l’usabilità quotidiana, rendendolo molto versatile. Una volta scarico potrà essere ricaricato sfruttando la porta inferiore, previo collegamento ad una cavo di ricarica ed una presa a muro. Lo sconto discusso nell’articolo ha vita temporale limitata, scegliete ed acquistate il tutto il prima possibile.