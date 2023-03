App svuota conto corrente: in rete tantissime applicazioni che bucano i conti

Le applicazioni malware sono programmi informatici dannosi progettati per infiltrarsi in un sistema informatico o in un dispositivo mobile, allo scopo di causare danni o di ottenere informazioni riservate.

Esistono diversi tipi di malware, tra cui virus, worm, trojan, spyware, adware, ransomware e botnet.

Questi software possono essere molto dannosi per la sicurezza informatica e la privacy degli utenti. Per proteggere il proprio dispositivo, è importante utilizzare un software antivirus aggiornato e installare solo applicazioni da fonti affidabili. In caso di sospetto di infezione da malware, è consigliabile eseguire una scansione completa del sistema con l’antivirus e rimuovere eventuali programmi sospetti.

App malware che non dovete installare