Xiaomi 13, il nuovo top di gamma che dovrebbe segnare un nuovo livello per il mondo dell'azienda cinese

Xiaomi 13, lo sconto è veramente interessante

Lo sconto attivato sullo Xiaomi 13 è assolutamente interessante, se pensate che comunque il prodotto, ancora in preordine, parte da un listino di 1099,90 euro, per scendere poi a soli 892,61 euro, grazie alla riduzione del 19%.

Osservando la scheda tecnica da vicino, notiamo la presenza di un ampio display AMOLED da 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ a 120Hz, ma anche processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, configurazione 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), senza dimenticarsi della fotocamera principale realizzata in collaborazione con Leica, una ricarica da 67W ed una batteria da 4500mAh, nonché comunque una colorazione black davvero molto elegante e bella da vedere.

Il prodotto viene commercializzato con la sua garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ed è anche completamente no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati dal produttore, e sono necessariamente più tempestivi di quanto potreste immaginare.