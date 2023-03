WhatsApp introdurrà presto una novità per i gruppi

L’azienda del servizio di messaggistica più usata al mondo, WhatsApp, è consapevole che, seppur i gruppi siano uno dei suoi punti di forza, possono diventare fastidiosi quando iniziano ad accumularsi.

Proprio per questo motivo, sembrerebbe in arrivo una funzione che permetterà agli utenti di impostare una data di scadenza per i gruppi! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp introdurrà i gruppi con scadenza

La novità è attualmente in fase di sviluppo e grazie alla funzione, gli utenti avranno la possibilità di impostare qualsiasi gruppo come “effimero”. Ciò significa che si potrà decidere una data di scadenza dopo la quale il gruppo verrà ripulito automaticamente. Tale opzione risulterà essere molto utile per quei gruppi che vengono creati specificamente per un’occasione unica (compleanno, meeting, ecc.).

Ovviamente, l’impostazione riguarderà solo noi e non gli altri partecipanti al gruppo, che potranno continuare a conversare liberamente. Considerando che la funzione è ancora in fase di sviluppo, potrebbero volerci ancora alcune settimane prima di vederla arrivare nelle versioni aperte al pubblico.

Ciò che è certo è che non sarà un’esclusiva dei dispositivi iOS, ma arriverà anche su Android. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo, vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori novità sul lancio della novità.