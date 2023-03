Whatsapp e Signal lasceranno il Regno Unito a causa di una legge che viola la privacy degli utenti

Il capo di WhatsApp afferma che l’app di messaggistica lascerà il Regno Unito se sarà costretta a indebolire i suoi standard di crittografia in base all’imminente legge sulla sicurezza online del paese.

Il capo di WhatsApp Will Cathcart ha informato i giornalisti giovedì (come riportato da The Guardian, Politico e Wired), criticando la legislazione.

“Recentemente siamo stati bloccati in Iran, per esempio. Ma non abbiamo mai visto una democrazia liberale farlo“, ha detto Cathcart, riporta The Guardian. “La realtà è che i nostri utenti in tutto il mondo vogliono sicurezza. Il novantotto percento dei nostri utenti si trova al di fuori del Regno Unito. Non vogliono che abbassiamo la sicurezza del prodotto e, proprio come una questione semplice, sarebbe una scelta strana per noi scegliere di abbassare la sicurezza del prodotto.

Anche il presidente di Signal, Meredith Whittaker, ha dichiarato il mese scorso che la società “si allontanerebbe assolutamente al 100% dal Regno Unito piuttosto che mai minare la fiducia che le persone ripongono nell’app“.

Sia Whittaker che Cathcart stanno rispondendo a una disposizione all’interno della legge sulla sicurezza online che richiede alle aziende di utilizzare “tecnologia accreditata” per scansionare i messaggi degli utenti alla ricerca di materiale pedopornografico o CSAM. Il disegno di legge non dice come verranno implementate queste scansioni, ma i ricercatori di sicurezza affermano che sono impossibili da introdurre senza violare la crittografia end-to-end (uno standard di privacy a cui aderiscono WhatsApp e Signal che significa che il contenuto di un messaggio è visualizzabile solo al destinatario e al mittente). I sostenitori del disegno di legge lo negano.

Nessuno sta apprezzando questa legge

Apple ha svelato i piani per scansionare i messaggi degli utenti per CSAM nel 2021, ma ha abbandonato il progetto l’anno successivo dopo le continue critiche della comunità della sicurezza. I critici hanno avvertito che una volta introdotto un sistema per scansionare i messaggi privati degli utenti, i governi costringeranno lentamente le aziende ad aggiungere più funzioni alle loro scansioni, erodendo gli standard di una comunicazione privata.

La legge sulla sicurezza online del Regno Unito è già stata criticata per aver incarnato distinzioni sfocate tra contenuti illegali e indesiderati. La legislazione originariamente richiedeva alle piattaforme tecnologiche di moderare ciò che definiva contenuto “legale ma dannoso“, ma questo linguaggio è stato rimosso dalla bozza lo scorso novembre. Nella sua forma attuale il disegno di legge amplierà ancora drasticamente i poteri del governo del Regno Unito per moderare le piattaforme online, sebbene politici e legislatori continuino a modificarne la formulazione. Il disegno di legge dovrebbe passare entro la fine dell’anno.