Volantino Comet, il nuovo volantino offre il frigo Samsung a metà prezzo

Comet è un’azienda italiana di grande rilievo, presente da diversi decenni sul territorio nazionale, che si è trovata ad affrontare la diffusione del concetto di grande distribuzione. Per intenderci, questa ha preso il posto, in parte, del tradizionale centro commerciale. Fondata alla fine degli anni ’60 dai soci Giancarlo Orbellanti e Sante Cervellati, l’azienda ha iniziato la sua attività con un negozio in via Ranzani a Bologna e si è successivamente espansa in tutta la zona centro-nord del paese, diventando una delle aziende più importanti e radicate del settore, con oltre 120 negozi e un personale di oltre 2500 impiegati. Vediamo cosa propone il nuovo volantino Comet di marzo.

Volantino Comet: approfittate subito del Frigo Samsung

L’azienda Comet è in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti con un’ampia gamma di prodotti di alta qualità. La strategia di vendita prevede la pubblicazione di volantini a cadenza regolare, attraverso i quali vengono proposti i prodotti del momento e le migliori offerte disponibili. Tra questi possono essere inclusi anche articoli di marche prestigiose, come il frigorifero Samsung, per garantire ai propri clienti sempre la massima scelta e la migliore qualità.

A proposito, il Samsung Frigo combinato 2 porte no frost – Rb34t673eww, a fronte di un costo originale di 1200,00 € presenta sul volantino un prezzo più che dimezzato del -55,8% portando il prezzo ad essere quello di 531,00 €.

Le caratteristiche del Frigo Samsung

Tra le caratteristiche principali notiamo: