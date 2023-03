Unieuro riesce ancora una volta a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale arricchita da prezzi economici ed effettivamente alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale.

Avete capito bene, tutti gli sconti che andremo effettivamente a raccontarvi sono da considerarsi disponibili in esclusiva assoluta nei negozi fisici sul territorio, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, location ideale per avere la possibilità di raggiungere l’acquisto dei prodotti, senza spostarsi dal divano di casa propria, e ricevendo la merce a domicilio a costo zero.

Unieuro, tantissimi sconti sono assurdi, ecco i migliori

Fino al 16 marzo ogni momento è buono per risparmiare al massimo da Unieuro, come ad esempio nell’acquisto di uno smartphone Samsung Galaxy S22, l’ex top di gamma può infatti essere acquistato con un esborso finale di soli 699 euro, un prezzo di tutto rispetto per un dispositivo che non deve essere assolutamente presentato al pubblico.

Volendo restare nella fascia alta della telefonia mobile, non possiamo non parlarvi del bellissimo Oppo Find N2 Flip, il foldable secondo Oppo, in vendita a 1199 euro, passando per il nuovissimo Samsung Galaxy S23 Ultra. Consapevoli che la maggior parte di questi prodotti siano scontati molto poco rispetto ai vari listini, la scelta potrebbe ricadere comunque su modelli più economici, come Redmi 10C, Redmi Note 11 Pro, Redmi 9C, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A13 e similari.