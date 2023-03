Silicon Valley Bank, fallita la famosa banca californiana

La Silicon Valley Bank, banca californiana famosa per i suoi finanziamenti alle start up e alle aziende emergenti e per il suo interesse nel mondo tech ha dichiarato fallimento in questi giorni. Si tratta della seconda grande banca del mondo a fallire dopo il crollo di Washington Mutual nel 2008.

Cos’è la Silicon Valley Bank?

Silicon Valley Bank (SVB) è una banca statunitense specializzata in servizi finanziari per l’industria tecnologica e delle scienze della vita. Fondata nel 1983 da Bill Biggerstaff e Robert Medearis, SVB ha la sua sede principale a Santa Clara, in California, nel cuore della Silicon Valley, e ha filiali in tutto il mondo.

La banca è stata fondata con l’obiettivo di fornire servizi finanziari alle startup della Silicon Valley e alle aziende emergenti. Nel corso degli anni, la Silicon Valley Bank si è espansa a livello globale e ha ampliato la sua attenzione anche alle aziende operanti nelle scienze della vita e alle industrie creative.

I motivi del fallimento

La SVB era sicuramente una delle più grandi banche presenti in America e il suo fallimento fa tremare l’intero mercato finanziario. I fattori che hanno contribuito al collasso sono molteplici e per il primo bisogna tornare indietro di un anno, quando per tamponare l’inflazione la Federal Reserve ha dovuto innalzare i tassi d’interesse.

Questo ha portato la SVB ad effettuare una serie di investimenti errati che hanno risultato alla banca un buco da 2 miliardi di dollari. Successivamente la SVB ha bandito l’emissione prossima di azioni per 2,2 miliardi, tentativo vano a causa del rifiuto degli investitori.

A peggiorare ulteriormente la situazione, alcune società di venture capital hanno suggerito alle loro aziende di ritirare le loro risorse dall’istituto. In meno di 48 ore si è verificata una fuga di massa degli investitori. Wall Street ha registrato una perdita del 62% dei titoli della Silicon Valley Bank quotati nella sola giornata di venerdì.

L’autorità di regolamentazione della California nella stessa tarda serata di venerdì ha chiuso la SVB transitando i suoi asset nella Deposit Insurance National Bank di Santa Clara.