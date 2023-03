Samsung Galaxy Z Fold 5 non avrà la fotocamera tanto attesa

Le indiscrezioni che riguardano i prossimi pieghevoli del colosso sud coreano Samsung non cessano. Nelle ultime ore un leak ha riportato notizie sul prossimo Galaxy Z Fold 5.

Secondo queste indiscrezioni, il nuovo pieghevole di Samsung non monterà la tanto attesa fotocamera da 200 megapixel. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Samsung Galaxy Z Fold 5 non avrà la fotocamera da 200 megapixel

A rilanciare l’anticipazione è il noto leaker Ice Universe, secondo il quale infatti il prossimo Galaxy Z Fold 5 non solo non avrà il sensore HP2 da 200 megapixel introdotto con Galaxy S23 Ultra, ma neanche quello da 108 megapixel di Galaxy S22 Ultra. Il leaker infatti prevede che il nuovo pieghevole di Samsung riprenderà lo stesso modulo fotocamere di Galaxy Z Fold 4, ovvero una principale da 50 megapixel, una grandangolare da 12 megapixel e un sensore con zoom 3x da 10 megapixel.

Questa è la stessa configurazione di sensori che troviamo anche sui Galaxy S22/S22+ e S23/S23+. Ora se le speranze intorno al nuovo sensore HP2 da 200 MP, presentato questo gennaio, non erano particolarmente elevate, i fan speravano almeno che arrivasse almeno quello da 108 MP. Probabilmente, i dirigenti dell’azienda non vedono un grande pericolo da parte degli altri produttori, e il settore dei pieghevoli sembra si stia orientando sempre più, vuoi per questioni di prezzo, vuoi per comodità d’uso, verso il formato “a conchiglia”.

Abbiamo visto infatti il nuovo OPPO Find N2, e non dimentichiamoci il prossimo RAZR 2023 di Motorola, e in questo senso infatti si parla sempre più insistentemente di un Galaxy Z Flip 5 con schermo esterno più grande. Ma tornando a Galaxy Z Fold 5, non vediamo l’ora di scoprirlo integralmente nelle prossime settimane in attesa del lancio ufficiale.