Router Wi-Fi, ecco perché ogni tanto dovreste riavviarlo

Il router Wi-Fi è un dispositivo essenziale per la maggior parte delle case e degli uffici moderni. È un dispositivo che consente di creare una rete wireless all’interno di un’area specifica, come una casa, un’azienda o un edificio pubblico. Questa rete consente a dispositivi come computer, smartphone, tablet e televisori di connettersi a Internet senza bisogno di cavi.

Ogni casa o ufficio moderno ormai possiede uno di questi strumenti per riuscire a collegarsi facilmente ad una rete internet. Ma ci sono delle precauzioni da adottare che riguardano questo dispositivo e che potreste non conoscere.

Perché ogni tanto bisognerebbe riavviare il router Wi-Fi?

La prima precauzione da utilizzare se in casa si possiede un router Wi-Fi è spegnere il dispositivo se ci si trova a passare un periodo più o meno lungo fuori dalla propria abitazione. Le motivazioni sono molteplici, innanzitutto è buona norma spegnere qualsiasi dispositivo elettrico per scongiurare il rischio di incendi in caso di fulmini. Il secondo motivo riguarda la privacy e la sicurezza della vostra rete, malintenzionati potrebbero provare ad accedervi.

Un’altra buona abitudine per proteggere la sicurezza del vostro router Wi-Fi è prendere l’abitudine di ravviarlo di tanto in tanto. Riavviare il router potrebbe disturbare le operazioni di malintenzionati e malware, tanto da essere una pratica consigliata anche dall’FBI.

Inoltre riavviando il router si ottiene un nuovo indirizzo IP pubblico e questo può creare grande giovamento alla velocità della vostra rete. Mantenere lo stesso indirizzo IP per troppo tempo potrebbe portare ad un rallentamento della connessione.