Passa a WindTre con la nuova GO Digital

L’operatore WindTre sta attualmente proponendo, a tutti i clienti che richiedono la portabilità del proprio numero, la gamma di offerte GO Digital a soli 7.99 euro al mese.

Con questa gamma di offerte, l’operatore arancione propone diversi bundle con addebito su credito residuo o tramite Easy Pay, ovvero su metodo di pagamento automatico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Passa a WindTre con la GO Digital a 7.99 euro al mese

La gamma GO Digital comprende davvero tantissime offerte, per esempio gli utenti che provengono da Iliad possono attivare la GO 50 Star+ Digital, GO 101 Star+ Digital Easy Pay, GO 150 Flash+ Digital Easy Pay e la GO 100 Special+ Digital. Per le due offerte su credito residuo, ovvero GO 50 Star+ Digital e GO 100 Special+ Digital, non è previsto alcun costo di attivazione. Se invece si intende sottoscrivere GO 101 Star+ Digital Easy Pay o GO 150 Flash+ Digital Easy Pay, il costo di attivazione è pari a 49,99 euro, ma al momento della sottoscrizione è possibile non pagare nulla e rateizzare tutto il costo in 24 rate mensili di 2,08 euro.

Gli utenti che invece provengono da Kena Mobile o Lycamobile possono attivare la GO 50 Special Digital, GO 100 Speciale Easy Pay o la GO 100 Max Digital. La GO 50 Special Digital comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Per le due offerte su credito residuo, ovvero GO 50 Special Digital e GO 100 Max Digital, i nuovi clienti devono sostenere un costo di attivazione pari a 6,99 euro una tantum. Per quanto riguarda invece GO 100 Special Easy Pay, l’intero costo di attivazione è pari a 49,99 euro, ma al momento della sottoscrizione si può scegliere di pagare una quota iniziale di 6,99 euro con rateizzazione della parte restante in 24 rate mensili di 1,80 euro. Non mancano ovviamente le offerte per chi proviene da Tim, Vodafone, Very Mobile o altri operatori. Per scoprire tutti i dettagli delle offerte appena elencate non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.