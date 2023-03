Libretto Postale Smart, Poste Italiane lancia un nuovo modo per far fruttare i risparmi

Il libretto di risparmio è uno strumento finanziario semplice e accessibile per coloro che desiderano investire i propri soldi con un basso rischio. Tuttavia, i tassi di interesse sui libretti sono generalmente piuttosto bassi, il che può far sembrare poco attraente l’investimento in questo tipo di prodotto. Dunque, come ottenere interessi più alti sui libretti di risparmio?

Libretto Postale Smart: la promozione

Prima di tutto, è importante sapere che questi sono determinati dalle banche stesse e variano a seconda dell’offerta e della domanda. Per ottenere interessi più alti, quindi, è necessario fare la propria ricerca e confrontare i tassi offerti dalle diverse banche. Se online, queste ultime offrono tassi di interesse più competitivi rispetto alle banche tradizionali poiché hanno costi operativi inferiori e possono passare i risparmi ai propri clienti sotto forma di tassi di interesse più alti. Inoltre, offrono spesso un maggiore controllo sui propri risparmi, consentendo ai clienti di monitorare i propri conti in tempo reale e di effettuare operazioni bancarie in modo più efficiente.

Un’altra opzione per ottenere interessi più alti sui libretti di risparmio è quella di scegliere un libretto vincolato. In questo caso, l’investitore accetta di vincolare il proprio denaro per un determinato periodo di tempo (solitamente da sei mesi a cinque anni), in cambio di un tasso di interesse più alto. Tuttavia, è importante ricordare che in caso di necessità di denaro durante il periodo di vincolo, l’investitore non potrà disporre del denaro senza subire una penalità.

Infine, è possibile considerare l’opzione di investire in altri strumenti finanziari, come i conti deposito o i fondi comuni di investimento, che offrono tassi di interesse potenzialmente più alti rispetto ai libretti di risparmio. Tuttavia, è importante valutare attentamente i rischi e le commissioni associate a questi strumenti finanziari prima di investire.

In ogni caso, la più recente offerta disponibile è la Supersmart 180 giorni, la quale offre rendimenti senza precedenti. Questa offerta è particolarmente indicata per chi non desidera lasciare i propri soldi dormire sul proprio conto corrente senza generare interessi, ma preferisce investire in soluzioni a breve termine per fare fruttare i propri risparmi. La sottoscrizione dell’offerta Supersmart 180 giorni sembra essere la scelta ideale per le famiglie di piccoli risparmiatori italiani con una bassa propensione al rischio. Si tratta di un conto deposito non vincolato di Poste che paga un tasso d’interesse del 1,5% annuo per un periodo di 180 giorni.