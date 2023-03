Iliad, straordinaria promo con 150GB in 5G gratis ma solo OGGI

I provider virtuali tra i quali spicca di diritto il nome di diverse aziende nuove, stanno facendo veramente un ottimo lavoro soprattutto per quanto riguarda il prezzo mensile. Ogni 30 giorni infatti gli utenti che decidono di sottoscrivere una delle loro offerte, sanno di risparmiare rispetto al solito.

Attualmente però la situazione sembrerebbe essere in un momento di livellamento, con i grandi gestori che avrebbero aumentato i contenuti diminuendo i prezzi proprio per stare dietro ai provider virtuali. Le cose dunque sono cambiate in meglio, con il pubblico che sa di poter avere ogni giorno la possibilità di modificare la propria offerta mobile accasandosi presso un nuovo marchio. Chiaramente influisce anche la voglia di provider di darsi battaglia l’uno con l’altro, al fine di rubarsi reciprocamente gli utenti. Basta infatti veramente poco per mettere in gioco quello che si ha, proponendo spesso anche la rete 5G. Iliad sta continuando però a mostrare tutti i denti il suo possesso, ai quali corrispondono ognuno ad una promozione. Anche questa volta infatti sarà difficilissimo per la concorrenza riuscire a stare dietro ai tanti contenuti ma soprattutto ai prezzi così bassi del provider.

Iliad distrugge la concorrenza con la solita offerta da 150 giga con il 5G gratis

Basta un prezzo mensile di soli 9,99 € per sempre per avere i migliori contenuti attualmente da parte di Iliad.

Gli utenti che sottoscriveranno la solita EVO 150, potranno infatti godere ogni mese di minuti senza limiti verso tutti con messaggi illimitati e 150 giga in 5G per navigare sul web senza limitazioni.