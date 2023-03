Honor punta alla crescita in Europa anche attraverso il settore dei foldable

Durante il Mobile World Congress 2023, Honor è stata una delle aziende più attive. I protagonisti della fiera tecnologica di Barcellona sono stati certamente i device Magic5 e Magic5 Pro.

Stando alle parole di George Zhao, CEO di Honor, l’azienda cinese mira a una grande crescita in Europa. Il 2023 sarà il così detto “anno 1” nel mercato europeo e il brand prevede di lanciare i suoi dispositivi a livello globale nel prossimo trimestre.

La rinascita di Honor passerà, quindi, attraverso l’innovazione e il lancio di device rivoluzionari. Tra questi spicca certamente il Magic Vs, uno dei foldable più leggeri dotati di cerniera verticale. Il device farà concorrenza alla linea Samsung Galaxy Fold nel settore degli smartphone pieghevoli.

Honor vuole diventare il brand di riferimento in Europa e lo farà sviluppando prodotti innovativi come i foldable di nuova generazione

Honor si aspetta che il mercato dei foldable possa subire un incremento notevole, con vendite in crescita nel corso dei prossimi mesi. Tuttavia, George Zhao non crede che gli smartphone pieghevoli sostituiranno quelli tradizionali. I due formati coesisteranno, con i foldable che si divideranno nel form factor a conchiglia o a libro.

Ricordiamo che Honor sta facendo molti progressi in Europa, trattando la regione come una seconda casa. Il brand ha realizzato un centro di ricerca e sviluppo prodotti dedicato specificamente al Vecchio Continente.

Inoltre, la presenza in Europa è accolta positivamente dal mercato. L’obiettivo di diventare il brand di riferimento è alla portata dell’azienda, come confermano i numerosi premi incassati da HONOR Magic5 Pro al MWC 2023. Inoltre, il supporto software per i device sarà prolungato per coprire 3 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza.