Hackerate TV in Russia, un avviso di un attacco nucleare ha fatto il giro di tutta la nazione

Questa settimana è stato trasmesso in tutta la Russia un avviso di attacco nucleare di emergenza che ha avvertiva i cittadini di cercare immediatamente un riparo.

Secondo quanto riferito, la trasmissione ha attraversato tutta la Russia giovedì nonostante la guerra in corso contro l’Ucraina. Ma secondo il ministero delle Emergenze russe, la trasmissione era una bufala, un “falso allarme” creato da un gruppo di hacker non identificati.

La bufala è stata il terzo incidente del genere avvenuto nelle ultime settimane, secondo il Daily Star.

“Messaggio urgente“, diceva l’avvertimento, che interrompeva le trasmissioni televisive e radiofoniche in tutta la Russia. “Andate urgentemente in un rifugio“.

“Sigilla i locali. Usa maschere antigas di tutti i tipi“, continuava l’avvertimento accanto a un’immagine della Russia che veniva lentamente coperta da un’ondata di rosso. “In assenza di maschere antigas, usa bende di garza di cotone. Prendi pillole di ioduro di potassio.”

Una situazione molto delicata

Ancora più scioccanti sono i rapporti secondo cui alcuni addetti ai lavori russi ritengono che la bufala di giovedì fosse in realtà uno “stratagemma” perpetrato dal Cremlino per preparare la nazione e i suoi cittadini a un potenziale attacco nucleare lanciato da Putin.

Come riportato in precedenza da radaronline.com, il leader russo di 70 anni dovrebbe presto diventare “ancora più dipendente” dalle armi nucleari se le sue forze continuano a subire sconfitte devastanti in Ucraina.

“Pensiamo che potrebbe essere così se si rendesse conto che sta perdendo la guerra in Ucraina“, ha spiegato. “E che la NATO in effetti sta intervenendo o sta per intervenire in quel contesto”.

“Il che ovviamente contribuirebbe alla percezione che sta per perdere la guerra in Ucraina“.