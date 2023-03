Expert è in vena di regali, in questi giorni ha lanciato una bellissima soluzione che la vede offrire agli utenti sconti del 50% sui migliori prodotti, siano essi legati alla tecnologia che naturalmente agli smartphone, anche di ultima generazione, con incredibili possibilità di acquisto sul territorio.

Gli utenti che vogliono accedere alle promozioni possono decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, ma allo stesso tempo anche di affidarsi al sito ufficiale, in questo modo avranno libero accesso ai prezzi più bassi, tantissime disponibilità e la consegna a domicilio, sebbene sia effettivamente a pagamento, e quindi con un piccolo sovrapprezzo da aggiungere a quanto mostrato a schermo.

Expert, le occasioni vi lasceranno a bocca aperta

Con Expert non si scherza, negli ultimi giorni ha presentato il volantino SottoCosto all’interno del quale si possono trovare tantissimi sconti speciali, sebbene comunque i prodotti disponibili siano a tutti gli effetti a tiratura limitata, in termini di quantità effettivamente acquistabili. Il top di gamma che maggiormente ha catturato la nostra attenzione è senza dubbio il Samsung Galaxy S23, disponibile a soli 859 euro, uno dei must have di questo 2023.

Per il resto sono per la maggior parte modelli più economici, tutti che rientrano nei 400 euro di spesa effettivi, che vanno a toccare soluzioni del calibro di Oppo Reno8 Lite, Realme 9 Pro+, Oppo A17, Oppo A96, Honor X7, Redmi Note 11 o anche TCL 30+, solamente per citarne alcuni.