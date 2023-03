Euronics batte un colpo mettendo sul piatto una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, la soluzione ideale su cui gli utenti possono a tutti gli effetti fare affidamento, nell’idea comunque di riuscire a risparmiare al massimo, indipendentemente dal prodotto acquistato.

Il risparmio è assolutamente di casa da Euronics, grazie all’ultimo volantino gli utenti possono scegliere praticamente ciò che vogliono, ed avere ugualmente la possibilità di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo. Tutti gli sconti, come era lecito immaginarsi, sono da considerarsi attivi in negozio, e raramente sul sito ufficiale dell’azienda.

Euronics, attenzione alle nuove offerte, sono molto speciali

Ancora qualche giorno a disposizione degli utenti che vogliono recarsi nei negozi Euronics Nova, per approfittare della campagna promozionale Facciamo a Metà, la cui scadenza risulta essere programmata al 15 marzo 2023, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Il meccanismo che regola la suddetta già lo abbiamo visto in passato, ad esempio presso i negozi di casa Trony, e consiste più che altro nell’offrire al consumatore la possibilità di aggiungere al carrello tutti i prodotti che vuole, tra quelli selezionati appartenenti alle categorie specifiche, ricevendo uno sconto immediato del 50% sul meno caro della coppia. Prestate attenzione, la riduzione sarà istantaneamente applicata sul medesimo scontrino, ciò sta a significare che non verrà emesso un rimborso o un buono sconto postumo; oltre a questo, lo sconto non potrà essere applicato a piacimento, ma sarà sempre automatico sul meno caro della coppia.