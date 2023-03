Esselunga raccoglie ciò che ha seminato nelle scorse settimane, riuscendo a lanciare un volantino veramente unico nel proprio genere, con il quale convincere gli utenti ad acquistare i migliori prodotti in circolazione, non solo beni di prima necessità, ma anche elettronica vera e propria.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, devono necessariamente essere completati in negozio, in questo modo il consumatore finale non ha la possibilità di affidarsi al sito ufficiale, in quanto l’e-commerce, per quanto riguarda almeno la tecnologia, pare essere completamente bloccato.

Esselunga, grandissime occasioni per spendere poco

Esselunga è pronta per far sognare gli utenti che vogliono spendere pochissimo sull’acquisto di un nuovo smartphone di fascia bassa, è infatti disponibile all’acquisto il buonissimo Xiaomi Redmi 10C, un dispositivo che ha un costo effettivo di soli 129 euro, e promette ad ogni modo discrete prestazioni generali.

Nello specifico parliamo di un terminale con un ampio display IPS LCD da 6,71 pollici di diagonale, e risoluzione HD+, passando per il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G, ma anche 3GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Nella parte posteriore, dove troviamo una back cover in plastica, spicca la doppia fotocamera da 50 megapixel (sensore principale), ed una batteria da 5000mAh, che garantisce ricarica rapida a 18 watt. Il dispositivo viene venduto alle più classiche condizioni, quindi con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato, in questo modo gli aggiornamenti di sistema saranno sempre più tempestivi.