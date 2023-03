Una delle soluzioni tecnologiche più desiderate e richieste da parte del pubblico, per quanto riguarda gli ultimi anni, va a toccare il citofono wireless, o meglio il campanello che permette di ricevere la notifica direttamente sul proprio smartphone di casa, tramite l’applicazione dedicata.

Campanello wireless a soli 14€, un grandissimo risparmio su Amazon

Un campanello senza fili, o meglio definito wireless, è in vendita a soli 15,99 euro su Amazon, grazie alla promozione che prevede la riduzione del prezzo finale del 20%, partendo dai 19,99 euro previsti originariamente (LINK PER ACQUISTARE).

Sul mercato si trovano tantissimi modelli delle marche più differenti, in genere presentano un costo particolarmente elevato, per questo motivo vi vogliamo proporre anche una variante decisamente economica ed ugualmente funzionale. Il brand GazingSure propone infatti un campanello smart (wireless) con due ricevitori a soli 15 euro (il set è composto da un trasmettitore e due ricevitori), quest’ultimi da collegare fisicamente ad una presa a muro in varie parti della casa.

L’usabilità è ottima, se pensate che comunque i ricevitori possono essere posizionati fino ad una distanza di 457 metri dal trasmettitore, potendo anche impostare 55 suonerie differenti e 5 volumi regolabili, con potenza tra 0 e 110Db. Il trasmettitore presenta certificazione IP55 per la protezione contro la pioggia e gli agenti atmosferici, il funzionamento dello stesso è garantito dalla presenza integrata di una batteria alcalina da 23A e 12V.