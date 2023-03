WhatsApp shock, potrebbe smettere di funzionare nel Regno Unito

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa ed utilizzata al mondo. Viene usata in 180 Paesi e conta circa 2 miliardi di utenti attivi. Di queste nazioni, 60 utilizzano WhatsApp come app di messaggistica principale.

Si tratta di un’applicazione estremamente utile ed intuitiva, in continuo aggiornamento per implementare funzioni che possono migliorare l’esperienza degli utenti che la utilizzano giornalmente per mettersi in contatto con il resto del mondo.

WhatsApp è molto utilizzato in Europa, dove senza dubbio rappresenta l’app principale per chattare e inviare immagini, video e documenti agli altri utenti. Tutto questo però potrebbe presto diventare un ricordo nel Regno Unito.

Il Regno Unito potrebbe dire addio a WhatsApp

Recentemente, nel Regno Unito, si sta verificando uno scenario incredibile che porterebbe l’app di messaggistica più famosa del mondo a smettere di funzionare nel Paese.

Nel Paese si sta discutendo su una proposta di legge, la Online Safety Bill, che costringerebbe WhatsApp ad indebolire i meccanismi di cifratura della crittografia end-to-end che prevederebbe così la possibilità di scansionare i messaggi che gli utenti inviano e ricevono.

Il Governo britannico vorrebbe attuare questo decreto per proteggere la sicurezza e la privacy dei più piccoli che utilizzano questa applicazione, aiutando anche a scoprire e bloccare l’invio di materiale pedopornografico illegale. Il disegno di legge prevede anche multe salate per Meta se decidesse di non adeguarsi.

WhatsApp, da parte sua, non ha nessuna intenzione di intaccare la sicurezza della sua crittografia end-to-end. Will Cathcart, responsabile dell’app di Meta, dichiara che se questo disegno di legge dovesse diventare realtà, WhatsApp preferirebbe lasciare il Regno Unito.